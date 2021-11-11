Встреча Нестеровский – Чебан: генпримар Кишинёва выразил готовность оказать содействие в реализации проектов в Бельцах

Встреча Нестеровский – Чебан: генпримар Кишинёва выразил готовность оказать содействие в реализации проектов в Бельцах

Кандидат в мэры города Бельцы от Партии социалистов Александр Нестеровский провел встречу с мэром Кишинёва Ионом Чебаном.

Собеседники обсудили вопросы реализации различных социальных и инфраструктурных проектов, и в этом контексте Ион Чебан выразил готовность оказать содействие в развитии таких проектах в Бельцах.

В свою очередь, Александр Нестеровский поблагодарил Иона Чебана за поддержку.

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