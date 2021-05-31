Встреча друзей в Дондюшанах закончилась убийством

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Житель Дондюшанского района скончался после того, как его до смерти избили в собственном доме. Его бездыханное тело накануне нашёл односельчанин. Он же и вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 40-летний хозяин дома. На теле были обнаружены следы насильственной смерти, передаёт deschide.md.

В ходе следственных мероприятий полицейские выяснили, что в ночь на воскресенье четверо мужчин приходили в гости к погибшему. Кампания играла в карты и употребляла спиртные напитки. Между хозяином дома и одним из гостей вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В результате 36-летний мужчина забил противника до смерти. Гости оставили бездыханное тело товарища в доме и ушли.

По данным местной полиции, подозреваемого в убийстве задержали на 72 часа. Примечательно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Ведётся следствие.

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