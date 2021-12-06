Встреча Додон – Чебан: Председатель Молдавского-Российского делового союза намерен привлечь инвестиции для развития Кишинёва и других городов страны (ФОТО, ВИДЕО)

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В качестве председателя Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон встретился сегодня с мэром Кишинёва Ионом Чебаном. Стороны обсудили планы развития города. Додон приветствовал реализацию различных проектов по улучшению городской инфраструктуры.

Они также проанализировали возможности реализации совместных проектов, таких как восстановление зелёных насаждений, ремонт дорог, культурных и образовательных учреждений, а также перспективы освещения «Ворот города».

⁃ Как председатель Делового союза я намерен привлечь инвестиции, которые способствовали бы экономическому развитию Кишинёва и других населённых пунктов страны, повышению уровня жизни наших сограждан, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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