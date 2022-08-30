0

Как меняется сон у метеозависимых людей?

Анна Шатохина

Метеочувствительность для многих оказывается настоящим испытанием. При ней на фоне перемены погоды начинает болеть голова, скачет давление, страдают фактически все системы организма. Так что многие, услышав в прогнозе о снегопадах, ливнях и вспышках на Солнце, нервно вздрагивают и запасаются таблетками.

На деле же метеозависимость сказывается не только на состоянии человека в режиме бодрствования, она также влияет и на него во время сна. А вот как именно, знают не все. О том, каким становится сон у метеочувствительных людей при предрасполагающих факторах, как его наладить и что делать категорически нельзя, «АиФ» рассказал сомнолог, психолог Алексей Мелехин.

Зависимость от погоды

Все метеорологические проявления, про которые мы можем услышать в прогнозе погоды – изменение атмосферного давления, снег, дождь, туманы и т. д., – влияют на состояние человека и когда он спит, отмечает специалист. Ведь они сказываются на циркадных ритмах, то есть на соотношении день-ночь, сон-бодрствование. «Наша нервная система вообще во многом зависит от внешних циклов. Так, синтез гормонов стресса, синтез гормона сна мелатонина напрямую связаны с погодными проявлениями. Были исследования, которые показали, что не только, например, изменение давления влияет, но и вспышки на Солнце, а также фазы Луны сказываются на качестве сна человека», – отмечает сомнолог.

Так, говорит специалист, то же полнолуние становится причиной развития поверхностного сна, ночных кошмаров, появления рваного сна. Таким же эффектом может обладать всё что угодно. Например то, что связано с укорачиванием светового дня, то же атмосферное давление и т. д. «Исследования с фазами Луны были особенно интересны, потому что раньше считалось, что всё это мифы. И только недавно желание буквально выть на Луну получило научное обоснование», – отмечает Алексей Мелехин.

От вспышек на Солнце тоже приятного мало. Например, может усиливаться бессонница, появляются кошмары, нарастает тревожность. Магнитные бури схожим образом влияют на циркадные ритмы человека.

Как справляться

Естественно, у тех, кто страдает метеозависимостью и мучается от проблем со сном, один из основных вопросов – как себе помочь. Тут есть несколько пунктов, отмечает сомнолог. Во-первых, если вы слышите неблагоприятный погодный или атмосферный прогноз, следует убрать в этот день всю кофеинсодержащую поддержку. То есть исключаем кофе и крепкие чаи.

«Также следует скорректировать ритм жизни в этот день. Нужно добавить умеренную физическую активность – не стоит сидеть целый день. Можно подключить минимальные усилия, например пройтись по лестнице, прогуляться в сквере неподалёку», – говорит сомнолог.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить сенсорной перегрузке. Особенно это важно, если у человека офисный синдром, когда он постоянно сидит за компьютером и гаджетами, работает, пишет, подводит аналитику и т. д. У него нервная система в перенапряжении и не может расслабиться. «В этом случае надо себе наклеить прямо на монитор стикер с напоминанием о том, что следует вставать раз в 40 минут – час, пройтись, выпить воды и т. д.», – советует Мелехин.

Для нормализации своего состояния и структуры сна нужно пересмотреть питание в дни магнитных бурь. «Следует снизить количество быстрых углеводов в рационе. Заменить их нужно на те продукты, которые содержат витамины группы В и витамин С. Понятно, что надо соблюдать умеренность. Например, съесть килограмм апельсинов тоже будет нехорошо. Зачем нужны эти витамины? Они обладают стабилизирующим эффектом для нервной системы, способствуют нормализации давления и регулируют сон», – отмечает Алексей Мелехин. Получить, например, те же витамины легко можно из продуктов питания. Например С – это лимон в чае, яблоки, группа В – это различные зелёные салаты без майонеза.

Следует в эти дни и соблюдать облегчённый режим для нервной системы – не выяснять отношения, не стараться решать какие-то жизненно важные задачи. Ведь на фоне изменения атмосферных событий появляется тревожность, развивается раздражительность, так что риски наломать дров высоки.

Не хватайтесь за таблетки!

Многие пытаются справляться с ситуацией подручными методами. Например, кто-то расслабляется алкоголем, другие хватаются за снотворное. «Таблетки мы категорически не пьём, потому что фактически делать это незачем и непонятно для чего. Это всего лишь процесс адаптации, и таблетками тут не поможешь», – говорит Алексей Мелехин.

Препараты, отмечает сомнолог, назначает исключительно врач и только при наличии каких-то показаний – например, если есть жизнеугрожающие состояния, если появляются сильные головные боли, отмечаются неспецифические нарушения. Тогда следует обратиться к специалисту, пройти предложенное им обследование и получить назначение по лекарствам с курсами и дозировками.

«Самим никаких успокоительных, особенно на травяной основе, не принимать, так как от них может разболеться голова. И конечно же, не стоит пытаться спасаться с помощью алкоголя и спиртосодержащих жидкостей в этот день – результат может быть непредсказуемым», – предостерегает Мелехин.

В тему

Болезнь цивилизации

Почему мы реагируем на капризы природы, чем это чревато и как с этим справиться?

«Тепличный» организм

Метеочувствительность часто называют «болезнью цивилизации». Мы приучили себя к постоянному комфорту: летом – прохлада кондиционера, зимой – отопление, поездки на транспорте заменили пешие прогулки, телевизор пришёл на смену активному отдыху. Таким образом, у человека ослабевают механизмы адаптации. В результате на любое погодное изменение он реагирует как живой барометр – плохим самочувствием: головная боль, слабость, снижение или повышение артериального давления, возбуждение и раздражительность, плохое настроение, нарушение сна.

Группа риска

От погодных колебаний страдают подверженные стрессам и переутомлению офисные работники, в группе повышенного риска те, кто избегает физических нагрузок, ест жирную и тяжёлую пищу, пьёт много кофе. Если описанные симптомы проявляются регулярно, следует говорить не о метеочувствительности, а о метеозависимости. Чаще других её ощущают пожилые люди: сверхчувствительности к смене погоды подвержены больше половины мужчин и женщин старше 50 лет. Обычно появление симптомов метеозависимости происходит у них на фоне атеросклероза и гипертонии.

При следующей стадии симптомы метеозависимости становятся интенсивными и продолжительными. Если не принимать меры, может возникнуть состояние преходящего (временного) нарушения мозгового кровообращения. А при отсутствии должного лечения велика вероятность развития инсульта (острого нарушения мозгового кровообращения). Именно поэтому важно вовремя обратить внимание на первые тревожные «звоночки» и своевременно начать профилактику.

Что делать, если болит голова?

Существует целый комплекс рекомендаций, которые помогают ослабить проявления недомогания при смене погодных условий и не допустить серьёзных сосудистых проблем. Людям пожилого возраста рекомендуется принимать лекарственные средства на основе натуральных растительных компонентов, которые не оказывают патологического влияния на печень и почки. К ним относятся препараты на основе экстракта гинкго билоба. Они улучшают мозговое кровообращение и ускоряют обмен веществ в клетках головного мозга. Как следствие, повышается снабжение мозга глюкозой и кислородом, что ведёт к восстановлению его функций. Причём препараты гинкго эффективны как на ранних стадиях недостаточности мозгового кровообращения, так и в рамках комплексной терапии при восстановлении после острого нарушения мозгового кровообращения, при травмах головного мозга, при метеозависимости и при синдроме хронической усталости.

Профилактика метеозависимости также должна включать и здоровый образ жизни, что подразумевает полноценный сон, двигательную активность, потребление жидкости не менее 1,5 литра в сутки и регулярное сбалансированное питание, включая продукты, содержащие витамин Е и омега-кислоты. Рекомендуется увеличить в меню долю натуральных продуктов, богатых калием, магнием, кальцием: картофель, бананы, баклажаны, капуста, абрикосы, сухофрукты, шпинат, орехи. Количество свежих продуктов, употребляемых в сыром виде, должно составлять не менее 60% рациона.

Хороший результат дают режим дня, физические упражнения, полноценный отдых, пешие или велосипедные прогулки, скандинавская ходьба. Физические нагрузки помогают улучшить кровообращение, обмен веществ, укрепить мышцы и нервную систему.