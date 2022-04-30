Вспышка детского гепатита в мире: в НАОЗ рассказали о ситуации в Молдове

0

В начале апреля об острых случаях неизвестного гепатита у детей сообщили в Британском агентстве здравоохранения, а затем в ВОЗ. Они были зарегистрированы в Великобритании и Ирландии. На сегодняшний день в мире было выявлено не менее 170 таких случаев, большинство из них – в Европе.



В связи с этим Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) сообщает, что в Молдове заболеваний острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено.

– Ситуация находится под контролем компетентных органов. Мы соблюдаем все рекомендации ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, – сообщили в НАОЗ.

По данным ведомства, до сих пор не менее 169 таких случаев были зарегистрированы в 11 странах Европейского региона и в одном регионе США. Случаи выявляли в: Великобритании и Северной Ирландии (114), Испании (13), Израиле (12), США (9), Дании (6), Ирландии (<5), Нидерландах (4), Италии (4), Норвегии (2), Франции (2), Румынии (1) и Бельгии (1). Возраст заболевших – от 1 года до 16 лет. Около 10% из них (17 детей) нуждались в пересадке печени. Сообщается как минимум об одной смерти.

Начальные признаки гепатита совпадают с «расстройством желудка». Это боль в животе, диарея, рвота и повышение уровня печеночных ферментов в крови. При этом отмечается отсутствие лихорадки. На сегодняшний день точная причина гепатита у детей остается неизвестной. Распространенные вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит (вирусы гепатита А, В, С, D и Е), не обнаружены ни в одном из этих случаев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.