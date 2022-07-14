Вспышка африканской чумы свиней обнаружена в Кагульском районе

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Республиканский центр ветеринарной диагностики путём лабораторных исследований подтвердил наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) в образцах, взятых у домашних свиней в домохозяйстве в селе Зырнешты Кагульского района.

– Как только территориальное подразделение по безопасности пищевых продуктов Кагула было уведомлено о результатах лабораторных исследований, оно приступило к действиям, установленным для борьбы и ликвидации вспышки. Так, в районе уже ограничено перемещение свиней, выращенных на домашних фермах, на скотобойни, ярмарки, а также размещение на рынке свиного мяса и продукции, – говорится в сообщении НАБПП.

Кроме того, в Агентстве сообщили, что за информацию о местонахождении трупов диких кабанов граждане Молдовы будут получать вознаграждение в размере 50 евро за каждую тушу.

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