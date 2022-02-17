Вспышка африканской чумы свиней обнаружена в Бричанском районе

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Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) обнаружили очаг АЧС у диких кабанов в пригороде села Котюжаны Бричанского района.

Поражённая зона находится возле свинокомплекса, где был выявлен очаг АЧС в декабре прошлого года. Информацию подтвердили представители НАБПП.

Специалисты изучают зону вокруг выявленного очага и проводят картирование ареалов распространения дикого кабана.

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