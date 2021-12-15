Вспыхнул как спичка: в центре столицы сгорел автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Вспыхнул как спичка: в центре столицы сгорел автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар произошёл накануне вечером на улице Константин Тэнасе. 

По данным полиции, загорелся автомобиль марки Renault. На место ЧП прибыли две бригады пожарных. Огонь удалось быстро потушить, однако он почти полностью уничтожил машину. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Медпомощь 52-летнему водителю машины не понадобилась, передаёт protv.md.

Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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