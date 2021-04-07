Вспомнил старые обиды: мужчина до смерти избил приятеля

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О пациенте с телесными повреждениями каменским правоохранителям сообщили врачи. Мужчину доставили в реанимацию с травмой живота, брюшным кровотечением и ушибами, вскоре пациент скончался.

В ходе разбирательства выяснилось, что за несколько дней до госпитализации мужчина был сильно избит. Конфликт произошёл со знакомым, после драки стороны разошлись. Тогда ни потерпевший, ни свидетель, в доме у которого всё произошло, не вызвали “скорую” или милицию. Когда пострадавший почувствовал себя совсем плохо, обратился за медицинской помощью, но было уже поздно.

Подозреваемый задержан. По его словам, побои он нанёс из-за того, что знакомый когда-то оклеветал его.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет mvdpmr.org. Задержанному грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

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