ВСП поставила точку: примарию Кишинёва обязали выплатить 17,1 млн леев АО «Жильё для всех»

ВСП поставила точку: примарию Кишинёва обязали выплатить 17,1 млн леев АО «Жильё для всех»

22 сентября Высшая судебная палата вынесла решение по делу, по итогам которого примария Кишинёва обязана выплатить акционерному обществу «Жилье для всех» 17,1 млн. леев в качестве упущенного дохода. Лица, принимающие решения в АО «Жильё для всех» фигурируют в уголовном деле, возбуждённом в 2010 году муниципальной прокуратурой касательно мошенничества и хищения иностранных активов, с причинением ущерба более 80 миллионов леев. Несмотря на то, что расследование уголовного дела не завершено и не все обстоятельства установлены, суды Республики Молдова постановили взыскать с примарии Кишинёва около 17 миллионов леев.

Генпримар Кишинёва Ион Чебан отметил, что юристами примарии была проведена огромная работа, осуществлено множество действий, но они ни к чему не привели, вероятно, из-за того, что изначально ставилась цель любой ценой забрать из бюджета муниципия эти 17 миллионов леев. Градоначальник также заметил, что на эти средства в столице можно было бы реализовать десятки инфраструктурных проектов.

В 2011 году в отношении строительной компании «Жильё для всех» был подан иск о банкротстве. Спустя более 8 лет после возбуждения процесса банкротства решением суда Кишинёва, которое впоследствии было подтверждено вердиктом Апелляционной палаты, было предписано взыскать с Муниципального предприятия «Управление капитального строительства» и примарии муниципия Кишинёв около 17 миллионов леев.

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