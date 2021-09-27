ВСП поставила точку: примарию Кишинёва обязали выплатить 17,1 млн леев АО «Жильё для всех»

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22 сентября Высшая судебная палата вынесла решение по делу, по итогам которого примария Кишинёва обязана выплатить акционерному обществу «Жилье для всех» 17,1 млн. леев в качестве упущенного дохода. Лица, принимающие решения в АО «Жильё для всех» фигурируют в уголовном деле, возбуждённом в 2010 году муниципальной прокуратурой касательно мошенничества и хищения иностранных активов, с причинением ущерба более 80 миллионов леев. Несмотря на то, что расследование уголовного дела не завершено и не все обстоятельства установлены, суды Республики Молдова постановили взыскать с примарии Кишинёва около 17 миллионов леев.

Генпримар Кишинёва Ион Чебан отметил, что юристами примарии была проведена огромная работа, осуществлено множество действий, но они ни к чему не привели, вероятно, из-за того, что изначально ставилась цель любой ценой забрать из бюджета муниципия эти 17 миллионов леев. Градоначальник также заметил, что на эти средства в столице можно было бы реализовать десятки инфраструктурных проектов.

В 2011 году в отношении строительной компании «Жильё для всех» был подан иск о банкротстве. Спустя более 8 лет после возбуждения процесса банкротства решением суда Кишинёва, которое впоследствии было подтверждено вердиктом Апелляционной палаты, было предписано взыскать с Муниципального предприятия «Управление капитального строительства» и примарии муниципия Кишинёв около 17 миллионов леев.

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