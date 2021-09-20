Вслед за учителями тестироваться за свой счёт на коронавирус хотят обязать и пограничников

Глава Пограничной полиции намерен обязать своих невакцинированных подчинённых делать раз в две недели тест на коронавирус. Он выступил с предложением к НЧКОЗ включить эту норму в новое постановление комиссии, которое, как ожидается, будет принято на этой неделе.

На данный момент около 64% пограничников вакцинированы обеими дозами, однако в некоторых подразделениях показатель имуннизации персонала едва превышает 10%, пишет unimedia.info.

Напомним, ранее делать тест за свой счёт каждые две недели обязали невакцинированный персонал учебных заведений страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.