Вслед за учителями тестироваться за свой счёт на коронавирус хотят обязать и пограничников

Вслед за учителями тестироваться за свой счёт на коронавирус хотят обязать и пограничников

Глава Пограничной полиции намерен обязать своих невакцинированных подчинённых делать раз в две недели тест на коронавирус. Он выступил с предложением к НЧКОЗ включить эту норму в новое постановление комиссии, которое, как ожидается, будет принято на этой неделе. 

На данный момент около 64% пограничников вакцинированы обеими дозами, однако в некоторых подразделениях показатель имуннизации персонала едва превышает 10%, пишет unimedia.info.

Напомним, ранее делать тест за свой счёт каждые две недели обязали невакцинированный персонал учебных заведений страны.

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