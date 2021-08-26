Вслед за учителями делать тесты за свой счёт обязали и студентов. Немеренко оправдывает и это решение

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Министр здравоохранения оправдывает решение некоторых университетов обязать невакцинированных студентов периодически делать тесты на коронавирус за свой счёт. Алла Немеренко считает, что молодые люди должны пойти на эти “маленькие жертвы”, чтобы не заразить других.

– Когда идёт речь об очень больших коллективах, а общежитие – именно такой коллектив, в одной комнате живут, в среднем, по 3 студента, ответственные лица должны убедиться в том, что никто никого не заразит, – сказала она на пресс-конферении.

Сегодня стало известно, что некоторые университеты страны объявили студентам, что они должны предоставить к началу года либо справку о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Более того, непривитые молодые люди должны будут сдавать тест периодически, а результаты предъявлять или деканату, или администрации общежития, где они будут размещены, пишет abcnews.md.

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