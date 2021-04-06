Вслед за ПСРМ и ППДП требует создания следственной комиссии по делу о похищении Чауса

Вслед за ПСРМ и ППДП требует создания следственной комиссии по делу о похищении Чауса

Депутаты ППДП настаивают на создании парламентской комиссии для расследования обстоятельств похищения в Кишинёве украинского судьи Николая Чауса. Накануне с этим же требованием выступили социалисты.  

– Похищение гражданина Украины, неважно, преступник он или нет, – это пощёчина всей системе безопасности Республики Молдова. Это значит, что любой человек в любое время может быть похищен, спрятан в багажнике и вывезен из страны, как это было в 90-е, – возмутился депутат платформы “Достоинство и правда” Василе Нэстасе в комментарии порталу sinteza.org. 

Он считает, что есть вероятность косвенного участия в этой “чрезвычайно опасной” операции Майи Санду. Депутаты ППДП требуют создания следственной комиссии для выяснения обстоятельств случившегося.

Напомним, ранее депутаты Партии социалистов заявили, что СИБ и Майя Санду знали о готовящейся операции по похищению украинского судьи. Они также выступили за скорейшее создание парламентской комиссии, которая займётся расследованием произошедшего.

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