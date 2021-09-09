Вслед за Бельцами хлеб подорожал и в Сороках

Вслед за Бельцами хлеб подорожал и в Сороках

Местный хлебокомбинат объявил о повышении стоимости продукции. Рост составит до 50 банов. Причиной называется подорожание сырья, топлива и упаковки, пишет Index. 

Ранее стоимость двух видов батона на 5% повысилась в Бельцах.

Председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил накануне, что предпосылок для подорожания нет. Он считает, что правительство должно взять контроль над ценами – как минимум на социально значимые товары.

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