Вскоре по улицам Кишинёва будут курсировать ещё 8 новых троллейбусов

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8 классических троллейбусов последнего поколения, приобретённых на заводе в Минске, поступили в Кишинёв и будут собраны МП “Regia Transport Electric Chișinău”. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан.

Транспортные средства оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и USB-разъёмами для пассажиров. Они предназначены в том числе для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. В то же время проводится техническое обслуживание ещё 10 троллейбусов марки SKODA, купленных в Риге, которые также соответствуют всем стандартам и вскоре будут выпущены на линии.

Напомним, что ранее на улицах города стали курсировать 5 новых двухзвенных троллейбусов из Беларуси, 5 двухзвенных троллейбусов с пробегом модели Solaris из Риги и 10 классических троллейбусов модели SKODA – также с пробегом. В марте из Минска в молдавскую столицу поступят ещё 22 новых классических троллейбуса.

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