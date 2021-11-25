Вскоре начнётся ремонт улиц 31 августа, Тигина и Александру чел Бун

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Генпримар Кишинёва Ион Чебан подписал накануне договоры на выполнение работ по ремонту 3-х улиц с компаниями, победившими в результате проведённых открытых тендеров.

Градоначальник рассказал, что ремонт этих улиц является частью пакета II проекта «Кишинёв – городские дороги», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком и Специальным фондом зеленой энергии ЕБРР.

Выполнение работ предусматривает:

Улица 31 августа 1989 г. – реконструкция улицы в формате «зелёный коридор» с обустройством велосипедных дорожек, парковочных мест, модернизацией тротуаров и уличного освещения. Улица Тигина – восстановление асфальтового покрытия, создание парковочных мест, модернизация тротуаров и уличного освещения. Улица Александру чел Бун – реконструкция проезжей части, модернизация тротуаров и уличного освещения.

На данный момент на этих трёх улицах уже проведены работы по замене всех подземных сетей.

Срок исполнения договоров – 18 месяцев со дня подписания. Дату начала работ определяет подрядчик. Общая стоимость проекта – 11 800 000 евро.

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