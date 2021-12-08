Вскоре будет отремонтирована крыша дома на Буюканах, в котором сгорела мансарда

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Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что на данный момент ведутся работы по демонтажу материалов, оставшихся после пожара.

– Согласно решению Комиссии по распределению средств резервного фонда мун. Кишинёв, на ликвидацию последствий пожара, снос мансарды и восстановление крыши из резервного фонда было выделено 4 миллиона 288 тысяч леев, – добавил градоначальник.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв также решила заключить договор на выполнение работ по сносу и строительству из единого источника. Из трёх поданных заявок было выбрано предложение с самой низкой стоимостью работ и самым коротким периодом их выполнения.

Напомним, что все 20 семей, которые пострадали в результате возгорания мансарды дома по адресу Ион Пеливан, 17/3, получили по 9 тысяч леев за каждый квадратный метр жилья. Кроме того, каждой семье была оказана помощь в размере 50 тысяч леев на приобретение мебели и других личных вещей, которые были уничтожены пожаром.

Также, согласно оценкам комиссии, собственники квартир нижних этажей (с 5 по 1 этаж), пострадавшие в результате пожара, в том числе те, чьи квартиры были затоплены, получили компенсацию.

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