Всю ночь на дорогах Кишинева велись работы по очистке снега и борьбе с гололедом

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В связи с объявленным “желтым кодом”, который будет действовать весь день, команды специализированных служб будут очищать дороги и тротуары в зонах риска. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, сотрудники Управления Exdrupo при помощи 20 спецмашин распространили более 530 тонн противоскользящего материала. Работы проводились на главных дорогах, подъездах в пригороды и других второстепенных улицах.

Сотрудники «Ассоциации зеленого хозяйства» и Управления жилищно-коммунального хозяйства также проводили работы во дворах многоквартирных домов и на тротуарах. Кроме того, ночью во всех пяти секторах работали 33 трактора, было распространено 77 тонн соли.

– На данный момент движение на дорогах осуществляется в обычном режиме, проблемных участков не выявлено. Несмотря на это, специализированные службы будут находиться на территории, и примут меры в случае необходимости, так как желтый код метеоопасности объявлен до 20.00. Следующей ночью будет образовываться гололед, так как ожидается до минус 4 градусов, – отметил глава муниципия.

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