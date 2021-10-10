Всё только начинается: протесты против режима ПДС будут продолжены (ВИДЕО)

Всё только начинается: протесты против режима ПДС будут продолжены (ВИДЕО)

Протесты против режима партии “Действие и солидарность” будут продолжаться до тех пор, пока в страну не вернутся закон, справедливость, Конституция и человечность. Об этом заявил вице-спикер парламента, депутат БКС Влад Батрынча. 

Он отметил, что протестующие требуют привлечь к уголовной ответственности всех, кто дал преступные приказы, кто пытается поставить на колени всё общество и запугать людей.

– Мы не боимся. Мы готовы бороться за свободу! Уважаемые правители, цель не оправдывает средства! Вы допустили преступление и ошибку, которые вы должны признать! Стояногло должен быть освобождён, и он будет освобождён. Его нужно восстановить в должности генерального прокурора. Справедливость не знает компромиссов. Вы должны срочно исправить свою ошибку. Наша борьба только начинается, это только первый протест, – сказал Батрынча. 

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