Пошла на преступление ради выпивки: рецидивистка обокрала прикованного к постели мужчину

0

О пропаже бензопилы в милицию заявил 68-летний житель Каменки. Пенсионер прикован к постели. О том, что инструмента больше нет на привычном месте, хозяину дома сообщила женщина, которая ухаживает за пожилым человеком.

Правоохранители оперативно нашли злоумышленницу. Ранее судимая сельчанка в сентябре прошлого года вернулась из мест лишения свободы.

О том, что потерпевший парализован, злоумышленница знала. Тайком она проникла в чужой дом и вынесла имущество. Украденный инструмент сбыла знакомому в обмен на спиртное, пишет mvdpmr.org.

По факту кражи проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.