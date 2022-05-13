Всё ещё впереди: осенью инфляция достигнет 31%, продукты питания подорожают на 34%

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Осенью в Молдове ожидается новый антирекорд: инфляция достигнет 31%. При этом цены на продовольствие вырастут примерно на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня заявил глава Нацбанка Октавиан Армашу.

После этого, отметил он, инфляция начнёт падать, однако неопределённость и риски сохранятся.

– Есть риски новых шоков, предстоит пересмотр тарифов – не знаем, когда и как, но период неопределённости будет достаточно широким, – сказал Армашу.

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