“Всё для народа”: правительство ПДС отменяет двойную индексацию пенсий

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Введённой по инициативе Игоря Додона двойной индексации пенсий больше не будет. Правительство Натальи Гаврилицы решило отменить её. Индексировать пенсии и социальные пособия будут только единожды – 1 апреля.

Напомним, что по инициативе Игоря Додона была введена двойная индексация пенсий: 1 апреля и 1 октября. По его же предложению всем пенсионерам и получателям соцпособий выделялась единовременная помощь в размере 1000 леев. Её ПДС также решила отменить.

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