Всё, что нужно знать о “серьёзности” и “последовательности” Майи Санду, показали в двухминутном видео

Всё, что нужно знать о “серьёзности” и “последовательности” Майи Санду, показали в двухминутном видео

Отказ Майи Санду участвовать в дебатах с Игорем Додоном после того, как она настойчиво требовала их проведения и заверяла, что обязательно придёт, вызвал недоумение пользователей социальных сетей. “Говорит одно, а делает другое”, – так граждане прокомментировали решение Санду, отметив, что оно свидетельствует в первую очередь о несерьёзности и непоследовательности лидера ПДС. 

Как менялись заявления Санду по этому поводу в весьма короткий срок, в двухминутном видео показал депутат ПСРМ Григорий Новак.

– Конечно, я хочу дебатов с Игорем Додоном. Это важный элемент любой кампании. Граждане должны увидеть, услышать, почувствовать разницу. Как по-другому? – говорила Санду 9 сентября. 

– Наши граждане заслуживают президента, который не боится дебатов и не прячется от людей, – считала лидер ПДС менее месяца назад, 19 октября. 

– Из уважения к гражданам я пойду на дебаты на нейтральной площадке, – обещала она 4 ноября. 

– С таким персонажем нам не о чем говорить, – сказала она вчера. 

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