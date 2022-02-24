“Всё, чего мы хотим, – это мира в наших домах”: заявление ПСРМ по событиям в Украине

Публикуем текст декларации Партии социалистов без сокращений.

Дорогие друзья, уважаемые граждане!

Как и весь народ Республики Молдова, мы обеспокоены событиями, происходящими на территории Украины.

К сожалению, несмотря на все дипломатические усилия по снижению напряженности в регионе, ситуация ухудшается.

Призываем конфликтующие стороны к спокойствию и мирному диалогу. Решения, какими бы сложными они ни были, должны быть найдены за столом переговоров.

В это непростое время ПСРМ призывает к спокойствию, как граждан страны, так и представителей правящего режима.

Мы призываем власти воздерживаться от любых враждебных действий или заявлений, которые нанесли бы ущерб безопасности и национальным интересам Республики Молдова. Резкие декларации и воинствующая геополитическая позиция могут принести сегодня больше вреда, чем пользы.

Приоритетом сейчас является защита молдавских граждан на территории Украины и обеспечение прав и интересов членов молдавского сообщества в Украине. Правительство должно обеспечить постоянную связь с нашими людьми, оказавшимися в критической ситуации, и предоставить им необходимую помощь.

При этом главная забота правительства сегодня должна быть адресована гражданам страны и бизнес-среде. И люди, и бизнес в стране должны и дальше иметь бесперебойный доступ к энергоресурсам, продуктам питания, медицинским услугам и всему необходимому.

Публичные органы должны использовать все средства и инструменты государства, чтобы избежать серьезного гуманитарного кризиса в результате волны беженцев, которая будет расти в эти дни. Крайне важно, чтобы гуманитарная помощь оказывалась всем, кто в ней нуждается.

Мы хотим заверить представителей власти, что они могут рассчитывать на нашу поддержку и опыт в это трудное время. При том, что мы являемся частью оппозиции, мы готовы предоставить все наши возможности и опыт для преодоления этой критической ситуации.

В то же время мы призываем народ Республики Молдова не паниковать и сохранять спокойствие. У нас нет причин для беспокойства, пока наша страна соблюдает статус нейтралитета, предусмотренный Конституцией.

Мы мирные люди, и всё, чего мы хотим, – это мира в наших домах. Того же мы ожидаем и в Украине как можно скорее.