Всё больше владельцев банковских карт становятся жертвами мошенников

0

Только за первый месяц этого года в службу 112 поступило 79 звонков о мошенничестве с банковскими картами. В феврале количество таких обращений удвоилось.

Всё больше граждан сообщают по телефону службы спасения 112, что к ним обращаются так называемые банковские работники с просьбой заблокировать мошеннические операции. Злоумышленники просят сообщить банковские реквизиты, имя и фамилию владельца карты и код безопасности, чтобы снять деньги, рассказала Ана Карпович, специалист по связям с общественностью службы 112.

В последнее время всё больше и больше людей становятся жертвами мошенничества с банковскими картами, многих вводят в заблуждение и опустошают их счета. Сейчас бывает, что есть и другие афёры, пожилых людей обманывают, и это не маленькие суммы, это очень большие суммы. Обычно звонят уже после того, как акт состоялся и у человека отобрали деньги , – рассказала Карпович, пишет radiomoldova.md.

В последние дни полиция рассылает сообщения, в которых предупреждает граждан не передавать банковские реквизиты или коды неизвестным лицам. В случае, если вы стали жертвой мошенников, немедленно позвоните в службу 112 или обратитесь в свой банк и проверьте информацию.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.