Всё больше молдаван выбирают безналичные платежи

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Преодолев проблемы, связанные с пандемией COVID-19, основные показатели безналичных платежей в 2021 году продолжили восходящую траекторию. Данные Национального банка Молдовы показывают, что в прошлом году автоматизированная система межбанковских платежей (SAPI) обработала 13,8 млн. сделок. Доступность системы составила 99,9%, а крупных инцидентов, которые смогли бы негативно повлиять на активность участников и на критические процессы SAPI, не было.

В отчёте, опубликованном сегодня НБМ, отмечается, что показатели активности платежных карт сохранили свою тенденцию к росту. В прошлом году количество карт в обращении увеличилось почти на 8% по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на конец 2021 года, количество карт в обращении, выпущенных поставщиками платежных услуг страны, составило 2,35 млн. единиц. В зависимости от технического решения, бесконтактные карты составили 98,7% от общего количества карт, выпущенных в 2021 году, и 92,7% от общей доли карт, находящихся в обращении.

Показатель, отражающий количество безналичных платежей на душу населения, постоянно растёт. Количество таких выплат увеличилось на 44,6% по сравнению с предыдущим годом. Если в 2015 году в среднем на каждого жителя Республики Молдова приходилось три безналичных платежа в год, то в 2021 году этот показатель отражает 39 безналичных платежей.

По данным НБМ, автоматизированные системы удалённого обслуживания (SADD) становятся всё более популярными среди пользователей. В течение 2021 года зафиксирован рост числа владельцев SADD на 24,4% по сравнению с предыдущим годом, в частности, из-за увеличения числа пользователей мобильных платёжных систем.

С учётом того, что в период пандемии потребность в совершении покупок в онлайн-среде возросла, число платформ электронной коммерции выросло примерно на 11%, достигнув 584 в конце 2021 года.

В то же время в прошлом году в результате мошенничества, совершённого с помощью платёжных карт, был нанесён ущерб на 13,6 млн леев. 40,7% от общей доли махинаций было совершено без физического присутствия карты, а с использованием её номера, сообщает www.ipn.md.

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