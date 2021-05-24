Всё больше местных избранников поддерживают блок коммунистов и социалистов

Всё больше местных избранников поддерживают блок коммунистов и социалистов

Председатели и члены сельских и районных советов, местные избранники ещё десятков населённых пунктов Молдовы выступили с декларациями в поддержку Избирательного блока коммунистов и социалистов.

В заявлениях выражается уверенность в том, что, придя к власти, коммунисты и социалисты обеспечат экономическое и социальное развитие страны и повысят благосостояние граждан.

Досрочные парламентские выборы намечены на 11 июля.

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