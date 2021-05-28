Всё больше местных избранников поддерживают Блок коммунистов и социалистов

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С соответствующими заявлениями накануне выступили примар и местные советники села Конгаз, советники из сёл Баурчи, Гайдар, Казаклия, Бешгиоз, муниципальные советники Чадыр-Лунги, советники села Плоп-Штюбей Каушанского района.



Они выражают поддержку на выборах Избирательному блоку коммунистов и социалистов и отмечают, что его победа “положит конец провокаторской политике по отношению к собственным гражданам и вернёт в Молдову мир и взаимопонимание”.

Досрочные парламентские выборы в Молдове намечены на 11 июля.

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