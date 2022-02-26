Всё больше граждан приносят вещи и продукты на Moldexpo. Чебан: Кишинёв снова показал, что он един

Всё больше граждан приносят вещи и продукты на Moldexpo. Чебан: Кишинёв снова показал, что он един

Множество граждан откликнулось на призыв муниципалитета о сборе продуктов и тёплых вещей для беженцев.

В связи с этим генеральный примар Ион Чебан обратился к гражданам с просьбой временно приостановить сбор.

– Я знаю, что вы очень добрые и отзывчивые, вы объединились с примарией Кишинёва, чтобы поддержать людей, нуждающихся в нашей помощи. Многие из вас пришли в приёмный пункт на Moldexpo. Кишинёв снова показал, что он един, молдаване гостеприимны. Мы благодарим вас. Просим на некоторое время приостановить сбор еды и одежды, – сказал Чебан.

В ближайшее время будет составлен и опубликован список необходимого. Оставшиеся продукты и пакеты примария намерена передать нуждающимся семьям в Кишинёве и по всей стране.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md