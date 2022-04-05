Всё больше детей украинских беженцев посещают молдавские школы и детские сады

Всё больше детей украинских беженцев посещают молдавские школы и детские сады

По данным местных специализированных органов в области образования (OLSDÎ), на сегодняшний день было подано 1774 заявления на зачисление украинских детей в молдавские образовательные учреждения: 547 в детские сады и 1227 – в школы.

На основании документов были зачислены 1706 детей. 1176 несовершеннолетних граждан Украины ходят в школы, а 530 – в детские сады. 613 детей посещают начальную школу, 518 обучаются в гимназических классах и 45 – в лицейских. 122 ребёнка обучаются на государственном языке, а 1054 – на русском.

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