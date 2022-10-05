Вся жизнь в дорожной сумке

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О том, почему мы не должны быть равнодушными к человеческим трагедиям

Наталья Лужина, info@aif.md

В конце сентября в Государственном историческом музее состоялась презентация книги «One-way suitcase» («Чемодан в один конец»), которая была создана на документальных материалах.

На её страницах переплетены судьбы украинских беженцев и волонтёров из разных стран. Это истории о том, насколько переменчивым может быть мир и как важно в нём сострадание.

Выжить, чтобы рассказать

Мощная волна украинских беженцев обрушилась на самую бедную в Европе страну – Молдову – с первых дней военного конфликта. Граждане Молдовы, все как один, протянули руку помощи соседям, бегущим от беды. Религиозные и неправительственные организации спешили поддержать тех, кто покинул родные дома с одним чемоданом в руках.

– Любая война – это трагедия людей. Мы, как страна, которая на протяжении всего своего существования вынуждена воевать за право на лучшую жизнь для своих граждан, понимаем это как никто другой, – сказал на презентации региональный директор «Натива» на Украине и в Молдове, первый секретарь посольства Израиля в Молдове Марк Довев. – В книге 20 историй – свидетельств живых людей. Как народ, который пережил Холокост, мы знаем: чтобы правда была рассказана, человек должен остаться живым. Эта книга, которую правильно назвали книгой надежды, открывает истории выживших.

Марк Довев напомнил, что все организации Еврейской общины Молдовы с первых дней войны занялись организацией помощи беженцам и у этой помощи не было национальности. Через еврейскую общину «Агудат Исраэль» прошло свыше 25 тыс. жителей Украины.

– На протяжении двух тысячелетий еврейский народ во избежание конфликтов перебирался с места на место, – напомнил глава еврейской общины «Агудат Исраэль», раввин Пинхас Зальцман. – Еврейские правила учат, как вести себя в той или иной ситуации. При появлении первых признаков войны, несмотря на то, кто и как об этом говорит, нужно к ней подготовиться.

Как уточнил раввин Зальцман, уже в 6.30 утра 24 февраля началась работа по приёму граждан с Украины. Благодаря поддержке государства Израиль, прихожанам синагоги, сотням волонтёров, которые в том числе приезжали из разных стран, для беженцев создавались нормальные условия проживания.

На Западе много людей, считающих, что война – это геополитика, статистика смертей, которая напрямую их не касается. Где-то что-то происходит – и это далеко. На самом деле это огромные людские трагедии, разрушенные семьи, искалеченные судьбы.

Из ряда вон выходящая ситуация

Как вспоминает директор студенческой еврейской организации «Гилель» в Молдове Дарья Бобок, молодёжь включилась в волонтёрское движение утром 24 февраля, после звонка из синагоги. Необходима была координация определённых направлений, хотя на тот момент никто не знал, как правильно действовать.

– Такую ситуацию не с чем было сравнивать, к такому развитию событий никто не был готов, – уточняет Дарья. – Мы начали с того, что стали бронировать места в гостиницах, параллельно искали квартиры для съёма, обращались в мэрию в поисках свободных мест. Наши волонтёры круглосуточно работали на кухне, чтобы всегда была тёплая еда. Психологическую помощь оказывали наши коллеги из Израиля. В случае второй волны уже будем понимать, как действовать, но мы все хотим, чтобы этого не случилось.

Молдавские волонтёры надолго запомнят эти несколько месяцев, когда они забывали про отдых и сон, когда будни смешивались с выходными и праздниками. Но всё это меркло на фоне многочисленных человеческих трагедий.

–В любое время дня и ночи мы были готовы к тому, чтобы предоставить беженцам горячую еду, – рассказывает волонтёр Никита Бивол. – В основном продукты закупала синагога, но были люди, которые лично их приносили. Иногда приходилось готовить до 300 порций на один обед. Нам порой удавалось пообщаться с беженцами, их рассказы поражали до глубины души. Люди приезжали в разном эмоциональном состоянии. Кому-то нужна была психологическая помощь, кто-то пытался сохранить остатки оптимизма.

Как рассказывают ребята из «Гилель», больнее всего было наблюдать за детьми, которые были напуганы и ничего не могли понять. А ещё малыши спрашивали: когда приедет папа? В этот момент понимаешь, что неизвестно, когда состоится встреча этих детей с отцом. И состоится ли вообще.

Понять на генетическом уровне

Понятно, что издание книги «One-way suitcase» заранее никто не планировал, как и все предшествующие события.

– Когда мы столкнулись с таким невообразимым количеством личных трагедий, непридуманных историй, поняли, что не можем промолчать, – пояснил заместитель директора организации «Агудат Исраэль» Михаил Финкель. – С другой стороны, нам, как представителям еврейского народа, к сожалению, знакомы похожие события. Поэтому нам даже на генетическом уровне понятны ощущения беженцев. Поддержка людей входит в нашу религиозную и общечеловеческую традицию. Мы посчитали своим долгом как-то запечатлеть этот поток информации. Самым приемлемым вариантом показалось издание книги. Я с самого начала был координатором данного проекта. Мы посчитали, что 20 историй вполне достаточно, потому что в какой-то момент можно потерять концентрацию. Представленная книга для нас, как катарсис, – нам нужно было выплеснуть сумасшедшую энергию, которая накопилась в наших сердцах.

М. Финкель считает: прочитавшие эту книгу, поймут, что в ней не даётся никаких оценок. В центре событий – человек и его трагедия. Он предполагает, что реакция будет примерно одинаковой – на человеческую трагедию мы все реагируем одинаково, она вызывает сочувствие, эмпатию, противостояние и даже какой-то протест.

– Технически переводить эту книгу на английский язык было не сложно, – утверждает переводчик Наталья Алхазова. – Тексты были очень интересные, а некоторых героев я знаю лично. Но эмоционально это было тяжело. Я наполовину русская, наполовину – украинка, поэтому сердцу больно.

Будет ли книга опубликована на других языках? Как говорят её создатели, это издание – не спланированный бизнеспроект. Беженцы разъехались по многим странам, где базовый язык – английский, который является языком международного общения. Если какая-то страна захочет её издать на своём языке, то технически это сделать несложно.

Будет ли вторая часть книги? Не исключено. Возможно, это будут уже другие истории, которые могут стать базовым материалом не только для следующей книги, но и для исследований психологов и социологов.

Мнение Семёновой

Война – это людские драмы

– Если честно, лучше бы этой книги не было и не было бы этой трагедии. Но так случилось. Идея донести до западных читателей истории простых украинских граждан была очень правильной. На Западе много людей, считающих, что война – это геополитика, статистика смертей, которая напрямую их не касается. Где-то что-то происходит – и это далеко. На самом деле это огромные людские драмы, разрушенные семьи, искалеченные судьбы. Я встречалась с семейной парой, которая не выезжала из Ирпеня до последнего дня, потому что в Киеве оставался их сын. Потом их дом был разрушен.

Я не представляю, как работали волонтёры, сердца которых каждый день пронизывала чужая боль. И правильно, что помимо судеб беженцев в книге описаны и истории самих волонтёров. Один из них – Ури Левин, чья судьба ранее была связана с Украиной.

Очень трогательно было наблюдать за тем, как беженцы везли с собой домашних животных, даже очень больных и старых. Они взамен могли упаковать чемодан вещей, но предпочли взять четвероногих любимцев, которые были напуганы не менее, чем их хозяева. Не знаю, как дальше, но первые недели беженцы вообще не говорили о политике. Они просто убегали от опасности, они не успевали осмысливать происходящее. И сама книга не даёт каких-то политических оценок. Она сконцентрирована на человеческих трагедиях.

Мне, как журналисту, эмоционально было очень сложно работать с этой темой. После каждой встречи я возвращалась домой больная, а ведь надо было ещё излагать услышанное. Несколько историй описала одесситка Елена Задорожная, беженка, которая сейчас в Германии. Получилось так, что она с семьёй 20 февраля уехала на отдых в Дубай, в родной город больше не вернулась. Самое ценное, что им передали из дома – это их животные.

Смогла бы я продолжить работать с этой темой и далее? Пока не знаю. Скажем так, что моё сердце ещё не остыло и от первой книги. Возможно, она была бы интересна и гражданам нашей страны, но на самом деле, у нас, наверное, нет людей, которые оставались бы безучастными к судьбам беженцев. Мы помним мощную консолидацию общества, когда каждый человек старался хоть чем-то помочь соседям, бегущим от войны. Жаль, что мы не сохранили это национальное единство для решения наших внутренних проблем.

Юлия Семёнова, журналист, соавтор книги «One-way suitcase»