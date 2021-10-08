“Вся Молдова – с вами!”: Стояногло встретили бурными аплодисментами (ВИДЕО)

Десятки граждан дожидались у стен здания суда вердикта в отношении Александра Стояногло. Генерального прокурора они встретили аплодисментами.

– Мы хотим, чтобы вы знали, что все люди РМ сегодня на вашей стороне, на стороне закона. Мы знаем, что кроме вас никто не очистит эту систему. Вся Республика Молдова рядом с вами, и мы будем рядом с вами до конца, – заявил один из участников митинга в поддержку Стояногло.