“Вся Молдова – с вами!”: Стояногло встретили бурными аплодисментами (ВИДЕО)

“Вся Молдова – с вами!”: Стояногло встретили бурными аплодисментами (ВИДЕО)

Десятки граждан дожидались у стен здания суда вердикта в отношении Александра Стояногло. Генерального прокурора они встретили аплодисментами. 

– Мы хотим, чтобы вы знали, что все люди РМ сегодня на вашей стороне, на стороне закона. Мы знаем, что кроме вас никто не очистит эту систему. Вся Республика Молдова рядом с вами, и мы будем рядом с вами до конца, – заявил один из участников митинга в поддержку Стояногло. 

Генпрокурора проводили аплодисментами под крики: “Стояногло!”.

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