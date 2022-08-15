Всему виной – советское оборудование: как министр экономики объясняет то, что два крупных предприятия находятся на грани закрытия

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Если во время кризиса от правительства требуется вмешательство, то необходимо нести ответственность за последствия, поскольку некоторые решения могут иметь болезненные эффекты. Об этом заявил министр экономики Серджиу Гайбу, после того как директор АО „Floarea Soarelui” из Бельц пожаловался на то, что решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) негативно влияет на деятельность предприятия и может привести к её приостановке. Министр говорит, что в период кризиса экономика перестраивается, а в Джурджулешть уже строится новый завод по производству масла.

Администрация АО „Floarea Soarelui” из Бельц, производителя бутилированного подсолнечного масла, недавно посетовала на то, что решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому экспорт растительного масла освобождается от НДС без права вычета, ставит компанию на грань банкротства. Министр экономики полагает, что отсутствие эффективности предприятия нельзя возлагать только на решение КЧС. Виновато и устаревшее оборудование.

– Экономика перестраивается во время кризиса, что означает как риски для компаний, так и возможности. Определённым компаниям необходимо пересмотреть свои стратегии, некоторые давно должны были заменить своё оборудование. У нас много предприятий с очень старым оборудованием, ещё с советских времен, они неэффективны, и когда у тебя повышенное энергопотребление, как это происходит в нынешних условиях, ты можешь быть не столь прибыльным на рынке. В то же время в Джурджулешть строится завод по производству масла и, подозреваю, он будет гораздо более производительным. От правительства требуются действия, и некоторые из них могут оказаться болезненными. Если мы хотим вмешательства со стороны правительства, то должны понимать, что это чревато определёнными последствиями. Одни переносят их легче, другие тяжелее. Цель состоит в том, чтобы смягчить менее здоровые тенденции, – сказал Гайбу.

Министр отреагировал и на появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что производитель строительных материалов, АО „Макон”, может прекратить свою деятельность. Компания сообщает, что не может противостоять недобросовестной конкуренции с заводом в Рыбнице, который платит за газ и электроэнергию намного меньшую цену.

– О предприятии АО „Макон” мне ещё с 2000-х годов известно, что у них был низкий КПД советского оборудования. Более того, сейчас есть интерес к инвестициям в производство кирпича в Республике Молдова. В случае с АО „Macon” Совет по конкуренции тоже должен выполнить свою работу, потому что представители компании ссылаются на несоответствия условий конкуренции. Мы ищем решения по ним, – добавил Серджиу Гайбу, сообщает ipn.md.

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