Всему виной Ла-Нинья: синоптики рассказали, чем обусловлена холодная весна в этом году

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Погода этой весной более прохладная по сравнению с предыдущими годами, что объясняется повсеместным похолоданием в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Это явление называется «Ла-Нинья» и происходит в среднем один раз в 3-4 года, пояснили в Государственной гидрометеорологической службе.

– Полярные воздушные потоки проникают больше в южные оконечности северного полушария. Это способствует образованию нескольких циклонов в Тихом и Атлантическом океанах. Европейский континент, включая территорию Республики Молдова, находится под влиянием атлантических циклонов, – рассказали в Гидрометеорологической службе.

Для циклонов характерны сильные ветры с движением воздуха по спирали, сопровождающиеся проливными дождями/снегом, молниями и градом в жаркое время года. Кроме того, обычные в этом сезоне циклоны имеют высокую степень облачности, передаёт moldpres.md.

Синоптики также сообщили, что этой весной погода более прохладная, но средняя температура около нормы, только местами на 1-2 градуса ниже.

На этой неделе погода в нашей стране определяется несколькими метеорологическими предупреждениями – атмосферной нестабильностью, сильными ливнями и усилением ветра с температурными значениями в пределах 13-20 градусов Цельсия днем ​​и 5-10 градусов ночью.

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