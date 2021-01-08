Всему виной алкоголь: житель Яловен убил собутыльника во время драки

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Трагедия произошла минувшей ночью в селе Чигырлень Яловенского района. Мужчина убил своего 31-летнего приятеля во время драки. Накануне они употребляли спиртные напитки.

По неизвестным причинам между собутыльниками вспыхнул конфликт. Тогда гость стал бить хозяина дома по голове твёрдым предметом, пока тот не умер. Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть жертвы. Подозреваемого в убийстве 32-летнего мужчину задержали на 72 часа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Виновному грозит тюремный срок.

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