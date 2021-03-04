Всему виной алкоголь: житель Днестровска убил собутыльника во время драки

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Трагедия произошла на улице Терпиловского.

Компания из трёх мужчин распивала спиртные напитки. Выпили много. Хозяин квартиры почувствовал сильное алкогольное опьянение и лёг спать. Двое гостей остались на кухне, за столом. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора. Изрядно выпивший 36-летний житель Днестровска полез в драку со своим 48-летним знакомым. В порыве эмоций младший из мужчин нанёс старшему два удара ножом в область шеи. Оставив раненого истекать кровью, ушёл домой.

Проснувшись утром, 40-летний владелец жилья обнаружил тело на полу и незамедлительно позвонил в скорую помощь. По словам мужчины, он звонил и знакомому, пытался узнать, что произошло. Тот ответил, что идёт сознаваться. Правоохранителям 36-летний подозреваемый пояснил: «Всему виной алкоголь. Бес попутал».

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и детали произошедшего. Назначен ряд экспертиз.

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