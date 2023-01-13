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Всемирный банк ухудшил прогноз для Молдовы на 2023 год. Так, если рост экономики ожидался на уровне 2,6%, то нынешние оценки говорят о росте в 1,6%. При этом на 2024 год прогноз роста ВВП на 4,2% сохранился. Такие данные представлены в последнем январском отчете ВБ “Глобальные экономические перспективы”.

Согласно данным, по итогам 2022 года в молдавской экономике ожидается спад на 1,5%, хотя ранее он прогнозировался в 0,7%.

Эксперты ВБ оценили перспективы в регионе на 2023 год как стагнирующие, из-за чего рост ВВП останется практически неизменным на уровне всего 0,1%, В итоге региональный экономический рост будет на 5,7% ниже допандемических тенденций.

– В Восточной Европе (за исключением Украины) растущая инфляция, более высокие расходы по кредитам, снижение объемов денежных переводов (в Молдове) и дополнительные санкции (в Беларуси) продолжат снижать внутренний спрос. В результате ожидается, что в 2023 году объем производства сократится в 3 раз с 2020 года — до -1,7%, — говорится в отчете ВБ.

Кроме того, в 2023 году есть значительные риски с источниками энергии. В то же время неблагоприятные погодные условия могут снизить урожайность в субрегионе, что сильнее усугубит инфляционное давление и отсутствие продовольственной безопасности, прогнозируют эксперты, передает yellowpages.md.

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