Всемирный банк ухудшил прогноз для Молдовы на 2023 год

Всемирный банк ухудшил прогноз для Молдовы на 2023 год

Всемирный банк ухудшил прогноз для Молдовы на 2023 год. Так, если рост экономики ожидался на уровне 2,6%, то нынешние оценки говорят о росте в 1,6%. При этом на 2024 год прогноз роста ВВП на 4,2% сохранился. Такие данные представлены в последнем январском отчете ВБ “Глобальные экономические перспективы”.

Согласно данным, по итогам 2022 года в молдавской экономике ожидается спад на 1,5%, хотя ранее он прогнозировался в 0,7%.

Эксперты ВБ оценили перспективы в регионе на 2023 год как стагнирующие, из-за чего рост ВВП останется практически неизменным на уровне всего 0,1%, В итоге региональный экономический рост будет на 5,7% ниже допандемических тенденций.

– В Восточной Европе (за исключением Украины) растущая инфляция, более высокие расходы по кредитам, снижение объемов денежных переводов (в Молдове) и дополнительные санкции (в Беларуси) продолжат снижать внутренний спрос. В результате ожидается, что в 2023 году объем производства сократится в 3 раз с 2020 года — до -1,7%, — говорится в отчете ВБ.

Кроме того, в 2023 году есть значительные риски с источниками энергии. В то же время неблагоприятные погодные условия могут снизить урожайность в субрегионе, что сильнее усугубит инфляционное давление и отсутствие продовольственной безопасности, прогнозируют эксперты, передает yellowpages.md.

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