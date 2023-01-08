Всемирный банк предупредил о высоком риске глобальной рецессии в 2023 году

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Всемирный банк обеспокоен тем, что “дальнейшие неблагоприятные шоки” могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии в 2023 году, причем особенно уязвимыми будут малые государства. Об этом говорится в отчете Всемирного банка по глобальным экономическим перспективам, пишет Bloomberg.

– Даже без очередного кризиса в этом году ожидается резкое замедление роста мировой экономики, что отражает синхронное ужесточение политики, направленной на сдерживание очень высокой инфляции, ухудшение финансовых условий и продолжающиеся сбои из-за вторжения России в Украину, – подчеркнули в ВБ.

В финучреждении заявили, что необходимы срочные глобальные и национальные усилия для смягчения риска такого спада, а также долговых проблем в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, где рост инвестиций, как ожидается, останется ниже среднего показателя за последние два десятилетия.

– Важно, чтобы власти развивающихся стран обеспечивали финансовую поддержку уязвимых групп, инфляционные ожидания оставались надежно закрепленными, а финансовые системы сохраняли устойчивость, – считают во Всемирном банке.

Накануне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева начала 2023 год с предупреждения, что мир ждет “трудный год, тяжелее, чем год, который мы оставляем позади”. Треть мировой экономики будет в рецессии, поскольку США, ЕС и Китай одновременно замедляют темпы роста, сказала Георгиева, передает epravda.com.ua.

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