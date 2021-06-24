Всем на рынок! В продаже появились первые абрикосы, нектарины и малина (ФОТО)

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Хорошие новости для любителей летних фруктов и ягод – на Центральном рынке в Кишинёве появились первые нектарины, абрикосы и малина. Цены, конечно, “кусаются”, но это объяснимо началом сезона их созревания.

Так, первый урожай малины на рынке оценивают в 60 леев за килограмм. Нектарины – по 40 леев, а абрикосы – 20-25 леев. Кроме того, в продаже появилась белая черешня. Её продают по 30 леев за кило. Стоимость обычной черешни за неделю упала до рекордных 15 леев. А клубнику по-прежнему продают по 22 лея за кило. Сезон клубники и черешни подходит к концу, поэтому сейчас самое время покупать эти ягоды для закруток.

Огурцы стоят от 7 до 27 леев, помидоры – от 17 до 30 леев, капуста – по 6 леев, кабачки – по 5 леев, молодая картошка – 6-7 леев, а молодая морковь – 20 леев. Сохраняется высокая цена на баклажаны (35 леев), перец (30 леев) и стручковую фасоль (40-45 леев).

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