Вселенная кадра Игоря Зенина

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О бесценном фотоархиве, снимках с подтекстом и виртуальных импровизациях фотохудожника

Наталья Устюгова, info@aif.md

У каждого фотокорреспондента – свой путь в бесконечную, всегда новую, удивительную вселенную кадра. Современные художественные работы Игоря Зенина поражают неукротимой фантазией, приправленной доброй мистикой. Но раньше у него был другой, не менее увлекательный чёрно-белый мир.

ДОСЬЕ

Игорь Зенин родился 14 сентября 1948 г. в Кишинёве. Окончил столичную школу №10, работал на киностудии Moldova-Film, после армии устроился на комбинат «Кишинэу-фото». Около 30 лет был фотокорреспондентом газеты «Вечерний Кишинёв». Сотрудничал с большим количеством печатных изданий, среди них «Деловая газета», газета «Коммунист», был собственным корреспондентом РИА НОВОСТИ, АТЕМ, «Молдпрес», а также личным фотографом президента В. Н. Воронина.

Каждый по-своему зрит

– Игорь, у вас богатая профессиональная биография. В каком возрасте вы взяли в руки фотоаппарат, а потом поняли, что с ним связана ваша будущая профессия?

– Старенький «ФЭД» я освоил ещё в детстве. Отец был художником, работал в газете «Советская Молдавия» и на молдавском телевидении. Возможно, творческое видение мира передалось мне по наследству. После армии, имея некоторый опыт, устроился на комбинат «Кишинэу-фото». Снимки мы делали в основном статическими, но их тоже надо было представить красиво и необычно. Так что с художественными фотографиями, используя разные методы, я начал работать уже давно. Понятно, что тогда такого чуда, как «фотошоп» не было и в помине. Надо было накладывать плёнки, совмещать негатив с позитивом, учитывать соляризацию… Мы все занимались поиском, и у каждого получалось по-своему.

– В то время факультетов для фотожурналистов в вузах не было. Впрочем, их нет и сейчас…

– Если человек что-то видит и ему есть, что сказать, он это сделает.

– Но раньше в газетах не принимали любое фото, были правила кадрирования, постановки…

– Мы все учились. Для газет пригодными были полноценные кадры, без срезов, со смыслом, а международные агентства принимали только всё лучшее. В фотографии должна была присутствовать не только идея, но и какой-то подтекст. На самом деле, моим наставником и лучшим учителем стал мой брат Юрий, который всего на два года старше меня.

– Все тогда были по-своему самоучками, была ли между фотокорами конкуренция?

– Скорее, дух соперничества, в хорошем смысле. Этот дух существовал и будет существовать, это нормально. Смотришь на работы коллег и видишь, что смог бы сделать это по-другому. Лучше или хуже – это уже не нам оценивать. Мы друг другу открывали своё видение. Но ведь каждый зрит по-своему. Сила фотожурналистики основывается на разнообразии ракурсов и чувств.

– Какие съёмки были самыми сложными?

– Самый сложный период – это война в Приднестровье. Было непросто – и технически, и морально. Мы снимали на обоих берегах Днестра, попали под бомбёжку. Сидели в окопах, над нами пролетели противоградовые ракеты – было страшно и как-то не верилось, что война в наше время возможна. Приднестровский конфликт запомнился, его не забыть: там были реальные взрывы, пролетали пули… Эта страница истории Молдовы тоже есть в моём архиве. Гражданская война в маленькой стране – это величайшая нелепость тех времён.

Сила фотожурналистики основывается на разнообразии ракурсов и чувств.

«Личник» президента

– В своё время вы были личным фотографом третьего президента РМ Владимира Воронина…

– У каждого президента есть личный фотограф или группа фотокорреспондентов, сопровождающих первые лица. Да, я был рядом с Владимиром Ворониным на различных официальных встречах, но старался даже кадры с деловых встреч подавать так, чтобы они не были скучными.

– А на деловых встречах было скучно?

– Я бы так не сказал, в этих поездках встречался со своими коллегами, нам было о чём поговорить. Ну и лидеров разных стран довелось поснимать. Тогда всё проще было.

– Какие известные личности попадали в ваш кадр?

– Их много. На фотографиях есть бывший генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, первые секретари союзных республик, которые приехали на 50-летие образования МССР – к этой дате был построен и открыт Дворец «Октомбрие» (сейчас Национальный дворец. – Прим. автора). Помню, заходят Брежнев, Щербицкий (Владимир Васильевич Щербицкий – 1-й секретарь ЦК КП Украины. – Прим. автора), а потом я с фотоаппаратом. Охранник ко мне прицепился, мол, не положено, но потом махнул рукой и пропустил. Цзян Цзэминя (тогда председатель ЦК Компартии КНР. – Прим. автора) снимал, когда он был у нас. Он, глядя на мой бейджик с фамилией Зенин, пошутил: «О, Зе Нин!» На самом деле он очень хорошо говорил по-русски. Когда уже сидели в Криковских подвалах, он спросил у Владимира Воронина, чем Китай может помочь Молдове и молдавским коммунистам? Владимир Николаевич не растерялся, ответив, что у нас всё есть, но пусть каждый китаец купит по одной бутылке молдавского шампанского.

– Вам приходилось снимать в кулуарах. Фотокорреспондентам должны были доверять?

– Естественно. Все мы – люди, в неформальной обстановке или за столом много чего говорят. Ничего за пределы встреч я не выносил. Мы соблюдали профессиональную этику.

– У президента Воронина вы проработали всего три года, потом ушли. Почему?

– В то время он мне предложил хорошую цифровую камеру (тогда уже превалировала тенденция цифровой фотографии), но я тогда не готов был перейти от любимого плёночного фотоаппарата к какому-то новому. Мне казалось, что я вроде как предаю свою профессию, своё дело, свою эпоху. И я ушёл. Но позже всё-таки освоил цифровой фотоаппарат. Оказывается, технически это было несложно. На самом деле, для меня это был первый шаг в виртуальный мир, в котором я до сих пор чувствую себя очень комфортно.

Чёрно-белый мир в красках

– У вас сохранился богатый фотоархив прошлых лет…

– Увы, далеко не весь. Часть архива оставалась у моих коллег, а потом бесследно исчезла. Я не знаю, стоит ли по этому поводу сожалеть. Так случилось, и с этим надо смириться. Ещё у меня пропала одна папка, где были фотографии известных артистов, но в этом я виню свой компьютер. Это были уже оцифрованные фото.

– Что самое ценное в архиве?

– Ценно всё: старый Кишинёв, его гости, праздники… Всё есть. Даже фотографии самого известного человека Земли – космонавта Юрия Гагарина.

– Можно прикинуть, сколько кадров в архиве?

– Десятки тысяч. Я даже не пытаюсь считать. Я снимал природу и людей Молдовы, которые сейчас становятся героями моих виртуальных изображений. В 2015 году я лишился ноги и о каких-то съёмках с мест событий пришлось забыть. Именно богатый архив художественных фотографий вдохновляет меня сейчас.

Импровизация воображения

– Цифровое фото стало для вас неким прорывом?

– В какой-то степени. Не надо сидеть в лаборатории, не нужна химия в виде проявителей и закрепителей. Потом я даже пожалел, что не открылся этим возможностям раньше. С другой стороны, наверно, так было правильно. Я смог для себя создать другое творческое пространство уже без политики.

– Ваш виртуальный мир очень многогранен. Откуда эта лирика, мистика, фэнтэзи?

– Это всё импровизации воображения. Так работает мой мозг. Появилась идея, я её воплощаю. Но идей меньше, чем возможностей работы за компьютером. Своим друзьям и знакомым я говорю: «Давайте идеи, я их материализую хотя бы на фото».

– Помню, как в Доме печати проходила ваша первая выставка фоторабот, слегка обработанных в «фотошопе». Это было давно и это было нечто!

– Не все коллеги тогда меня поняли. Некоторые говорили, что это искусственное фото. Уже потом все стали пользоваться современными приёмами. Как-то по линии Совета Европы я поехал со своей фотовыставкой в Страсбург, там были работы мастеров из многих стран. Во время презентации я вышел покурить, а тут и Владимир Вольфович Жириновский подошёл. Я его угостил нашими молдавскими сигаретами. Было приятно слышать из его уст, что ему понравились мои работы. И, как оказалось, и наши сигареты тоже пришлись ему по вкусу.

Не бизнес, а отдушина

– Вы всегда вкладываете смысл в свои креативные фото или достаточно души?

– Стараюсь всё делать от души, красиво и, надеюсь, со смыслом. Но я никому не навязываю своё видение.

– Новое поколение фотокорреспондентов надо учить традиционным правилам?

– Технически можно чему-то научить. А вот как они должны снимать? Они же, как правило, не спрашивают, всё сами знают.

– Ваши работы выставлены на разных международных сайтах. Что-то зарабатываете на этом?

– Я выставляю фото на бесплатные сайты. Хотя бы в виртуальном мире я хочу быть рядом с единомышленниками, с такими, как я. Просто не потеряться.

– Можно ли хоть немного заработать на художественном фото?

– Я не занимаюсь продвижением своих работ. Что-то пересылаю сыну, который живёт в другой стране. Там что-то продаётся. Но у меня нет коммерческой жилки.

– Сейчас IT-компании ищут людей, которые могли бы выполнять художественные работы. Искали себя в этом направлении?

– Не искал и не хочу. Мне хватает того, что есть. Я сижу дома, не покупаю новую одежду и обувь. Никуда не хожу. Я – человек самодостаточный. Довольствуюсь тем, что имею.

– Вы – персонаж советского поколения. Больно наблюдать, как меняется мир?

– Естественно… И ностальгия присутствует. Дело не только в том, что когда-то мы были моложе. Просто тогда мы верили в лучшее будущее, а сейчас мы живём сегодняшним днём.