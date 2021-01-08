Всех прибывающих в Англию обязали предъявлять отрицательный тест на COVID-19

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Аналогичное решение вскоре должны принять также власти Шотландии и Уэльса. Перевозчики не будут брать на борт пассажиров, даже граждан Великобритании, без отрицательных тестов на коронавирус. Нарушителям грозит штраф.



Отрицательный тест на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до выезда из страны пребывания, стал обязательным для всех, кто намерен въехать в Великобританию из-за границы любым видом транспорта. Об этом сообщает Министерство транспорта страны. Распоряжение касается как иностранцев, так и граждан Великобритании, передаёт rbc.ru.

Свидетельство об отрицательном тесте необходимо предъявить представителю компании-перевозчика до посадки в самолет, если речь идет об авиатранспорте, — в противном случае пассажирам могут отказать в посадке на борт. Кроме того, продемонстрировать наличие отрицательного теста нужно будет на пограничном контроле по прибытии в Британию.

При этом негативный тест на COVID-19 не освобождает от обязанности проходить десятидневную самоизоляцию для тех, кто прибыл из стран, внесенных в список неблагополучных с эпидемиологической точки зрения. Желающие сократить этот срок могут сдать платные тесты через пять дней.

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