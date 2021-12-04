Всего за сутки в стране произошло 4 ДТП с участием пешеходов

Всего за сутки в стране произошло 4 ДТП с участием пешеходов

За минувшие сутки на территории страны было зарегистрировано 9 аварий, 4 из них с участием пешеходов. Об этом сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности. 

По данным ведомства, все аварии с пешеходами произошли на “зебрах”. Пешеходы получили травмы.

В связи с этим водителей призывают быть максимально бдительными, сбавлять скорость вблизи пешеходных переходов, не садиться за руль уставшими или сонными, не разговаривать за рулём по телефону.

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