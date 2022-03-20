Всего за сутки в Молдове потушили более 2,5 тыс га растительности

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За последние 24 часа в ГИЧС поступило более 200 сообщений о возгорании сухой растительности. Пожары произошли в Бричанах, Сороках, Окнице, Гагаузии и в Кишинёве.

В селе Тэтэрэука Ноуэ Сорокского района огонь охватил более 120 га растительности. В Михэйлень Сынжерейского района выгорело 110 га травы, а на окраине Комрата – более 50 га. В селе Чок-Майдан пожаром уничтожено более 20 га растительности, а в Гырбова Окницкого района – свыше 30 га.

В муниципии Кишинёв загорелся сухостой вблизи Сынжеры. Выгорело 20 га.

Всего за последние сутки пожарные потушили 2533 га растительности. Граждан призывают не поджигать траву, листья и бытовые отходы, а в случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.