Всего за сутки полицейские поймали на дорогах более 300 лихачей

Всего за сутки полицейские поймали на дорогах более 300 лихачей

Накануне сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) остановили на дорогах страны 327 водителей, превысивших скорость. Большинство случаев произошло в Кишинёве. 

В связи с приближающимися выходными полиция намерена усилить контроль на дорогах. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и не нарушать дистанцию. В противном случае автовладельцам грозят штрафы в размере до 1 800 леев с начислением 5 штрафных пунктов.

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