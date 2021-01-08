Всего за сутки полицейские поймали на дорогах более 300 лихачей

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Накануне сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) остановили на дорогах страны 327 водителей, превысивших скорость. Большинство случаев произошло в Кишинёве.

В связи с приближающимися выходными полиция намерена усилить контроль на дорогах. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и не нарушать дистанцию. В противном случае автовладельцам грозят штрафы в размере до 1 800 леев с начислением 5 штрафных пунктов.

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