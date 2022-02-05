Всего за сутки дорожная полиция поймала более 600 лихачей и 9 пьяных водителей (ВИДЕО)

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За прошедшие 24 часа автоинспекторы выявили 9 случаев вождения в нетрезвом виде и один случай отказа от проверки на алкоголь. 621 водитель превысил скорость.

Накануне вечером в столице патрульные остановили микроавтобус Opel, ехавший на большой скорости. 37-летний водитель прошёл тест на алкоголь, показавший 1,34 мг/л.

Той же ночью на улице Каля Басарабей полиция остановила водителя BMW. Как выяснилось, 31-летний мужчина был лишён права управления транспортными средствами. Он также находился в розыске ИП Дондюшан. Тестирование выявило 0,83 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В Кагульском районе 49-летний нетрезвый водитель не остановился по требованию полиции, в результате чего не справился с управлением и врезался в столб. А на трассе Кишинёв-Оргеев полиция остановила автомобиль Ford. Превысивший скорость 26-летний мужчина также был нетрезв.

Нарушителям грозит уголовное наказание с лишением права управления транспортными средствами.

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