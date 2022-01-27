За неделю в стране было выявлено 44 случая сезонного гриппа

За неделю в стране было выявлено 44 случая сезонного гриппа

13 человек госпитализированы. 

Случаи сезонного гриппа были зарегистрированы в: Фалештах – 13, в Бельцах – 10, в Каушанах, Сынжере, Глодянах – по 3, в Кишинёве, Бричанах, Единцах, Штефан-Водэ – по 2, в Резине, Рышканах, Унгенах, Комрате – по одному. Четыре случая гриппа были выявлены у детей до 4 лет, 15 случаев – у детей в возрасте от 5 до 14 лет, два случая – у людей старше 65 лет.

В период с 4 октября 2021 года по 23 января 2022 года в Молдове было зарегистрировано 250 случаев гриппа, 100 510 случаев ОРВИ и 8009 ОРЗ. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md