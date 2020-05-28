Всего за неделю онлайн-платформой для записи детей в 1 класс воспользовались тысячи кишиневцев

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21 мая в столице стартовал первый этап записи детей в первый класс. Теперь, благодаря примарии, этот процесс значительно облегчился, так как для этой цели неделю назад был запущен сайт escoala.chisinau.md.

Генпримар Кишинева Ион Чебан отметил, что это удобная, оперативная и более эффективная платформа для родителей и для учебных заведений.

– На страницах сайта вы можете найти различную информацию, а также видео с пошаговыми инструкциями для осуществления записи ребенка в школу, – рассказал градоначальник.

Спустя всего неделю после запуска сайта было зарегистрировано более 6300 отправленных заявлений, более 5800 необработанных заявлений и 240 заявлений в ожидании. Общее количество детей, которые будут зачислены в первый класс в 2020-2021 учебном году, составляет 8 800.

Напомним, первый этап записи детей в первый класс пройдет по 19 июня. Родители могут подавать заявки онлайн через платформу escoala.chisinau.md, интегрированную также и в платформу educatieonline.md.

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