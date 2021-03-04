Всего за два дня 7 человек получили отравления угарным газом

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За последние 48 часов услуги скорой помощи запросили 4 806 раз, сообщила пресс-служба Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи. В больницы страны доставлено 1 775 человек, в том числе 126 детей.

За отчётный период было зарегистрировано 20 обращений по поводу отравлений, в том числе 7 случаев отравления угарным газом. Так, в службу экстренной помощи обратились 4 жителей Оргеева, пострадавших в результате пожара. На месте обнаружили 14-летнюю несовершеннолетнюю, женщину и двух мужчин, которым потребовалась медицинская помощь из-за острого отравления угарным газом. Пациенты были госпитализированы.

2 марта в Унгенском районе зарегистрировали 3 случая отравления угарным газом. Пациентам в возрасте от 19 до 49 лет была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в районную больницу.

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