Всего за день 5 человек, включая двух детей, отравились угарным газом

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Инциденты произошли 19 декабря в результате использования гражданами неисправных печей или газовых установок.

В первом случае угарным газом отравилась пара из Крикова. Мужчина и женщина были доставлены в тяжёлом состоянии в больницу, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Ещё один случай произошёл в селе Куконештий Ной Единецкого района. Там отравились женщина и двое её детей – 6 и 13 лет. Их также госпитализировали.

Граждан призывают строго соблюдать правила противопожарной безопасности при использовании печей и приборов для обогрева жилищ, а в случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.