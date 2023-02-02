Всего за 5 часов скрытые патрули выявили 560 нарушений ПДД

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Мероприятия с помощью системы “EUNOMIA TRAFFIC” проводились в течение двух недель. За этот период удалось выявить 560 нарушений Правил дорожного движения.

Общее время мониторинга составило 5 часов. Автомобиль полиции, оснащенный камерой-считывателем номерных знаков и 360-градусной камерой, следил за дорожным движением в разных регионах страны, в результате чего были выявлены следующие нарушения:

превышение скорости движения – 538 случаев;

нарушение правил использования ремня безопасности и телефонные разговоры за рулем – 6 случаев;

непредоставление преимущества в движении пешеходам – 3 случая;

несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками – 11 случаев;

агрессивное вождение – 1 случай;

переход дороги в неположенном месте – 1 случай.

“Умный автомобиль” имеет возможность оцифровывать записи всех нарушений ПДД, совершенных водителями в обоих направлениях движения, благодаря 360-градусной камере. Автомобиль будут тестировать в течение двух месяцев. В связи с этим полиция призывает водителей не нарушать ПДД, чтобы не пополнить их статистику.

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