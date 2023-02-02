Всего за 5 часов скрытые патрули выявили 560 нарушений ПДД

Всего за 5 часов скрытые патрули выявили 560 нарушений ПДД

Мероприятия с помощью системы “EUNOMIA TRAFFIC” проводились в течение двух недель. За этот период удалось выявить 560 нарушений Правил дорожного движения. 

Общее время мониторинга составило 5 часов. Автомобиль полиции, оснащенный камерой-считывателем номерных знаков и 360-градусной камерой, следил за дорожным движением в разных регионах страны, в результате чего были выявлены следующие нарушения:

  • превышение скорости движения – 538 случаев;
  • нарушение правил использования ремня безопасности и телефонные разговоры за рулем – 6 случаев;
  • непредоставление преимущества в движении пешеходам – 3 случая;
  • несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками – 11 случаев;
  • агрессивное вождение – 1 случай;
  • переход дороги в неположенном месте – 1 случай. 

“Умный автомобиль” имеет возможность оцифровывать записи всех нарушений ПДД, совершенных водителями в обоих направлениях движения, благодаря 360-градусной камере. Автомобиль будут тестировать в течение двух месяцев. В связи с этим полиция призывает водителей не нарушать ПДД, чтобы не пополнить их статистику.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md